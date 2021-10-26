Мэрия Самары заплатила 7,5 млн рублей за землю под новое кладбище

Под захоронение отведут участок площадью около 4,5 га Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги электронного аукциона на покупку земли под новое кладбище. Победителем признали ООО «Гарант-21». Компания предоставит участок под места для захоронения за 7,5 млн рублей.

- Была подана только одна заявка. Ее признали соответствующей требованиям, - говорится на сайте госзакупок.

С фирмой заключили договор, согласно которому она обязуется передать в муниципальную собственность участок площадью 4,5 га. Он находится в районе сельского поселения Черноречье Волжского района, рядом с кладбищем «Рубежное».

Площадка относится к зоне специального назначения, которая предусматривает основной вид разрешенного использования – «Ритуальная деятельность». Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года.