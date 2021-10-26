В селе Подгоры Самарской области неизвестные сожгли восемь дачных домов 23 октября 2021 года

К тушению крупного пожара привлекались 42 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 октября 2021 года пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Подгоры на правом берегу Волги. По прибытии экстренных служб было установлено, что поочередно загорелись восемь дачных домиков, которые находились в разных местах на значительном расстоянии друг от друга.

Как говорят местные жители, с 20 часов вечера и до 3 часов ночи неизвестные намеренно поджигали нежилые дачные дома. В основном поджоги происходили на улицах Ленинская и Рабочая.

- От огня пострадало 8 неэксплуатируемых дачных строений. Общая площадь пожара по количеству строений составила 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные работали без остановок. Всего было привлечено 42 человека личного состава и 15 единиц техники. Полная ликвидация пожара была объявлена только на следующий день, 24 октября, в 12:40. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.