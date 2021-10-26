Бизнесу и НКО Самарской области готовят новые антикризисные меры поддержки

Правительство региона готово помогать предпринимателям в условиях пандемии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать дополнительные меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, а также для некоммерческих организаций в период действия особого режима в условиях пандемии.

- Мы понимаем, что временные ограничения повлияют на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики, поэтому предлагаем активнее пользоваться возможностями системы господдержки, - обратился к предпринимателям Дмитрий Азаров.

В настоящее время правительство региона прорабатывает дополнительные антикризисные меры с учетом анализа текущей ситуации. Самарские бизнесмены могут воспользоваться федеральными мерами, например, грант на выплату зарплаты сотрудникам в размере 1 МРОТ (12 792 рубля), а также региональными льготами.

Все актуальные меры государственной поддержки публикуются на едином портале государственной поддержки бизнеса «МОЙ БИЗНЕС-63».