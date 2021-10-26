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Здоровье26 октября 2021 20:01

В Самаре за неделю госпитализировали 155 человек с тяжелой формой коронавируса

Администрация Самары рассказала об итогах прошедшей недели
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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За последнюю неделю коронавирусом заболели почти три тысячи жителей Самары

За последнюю неделю коронавирусом заболели почти три тысячи жителей Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары состоялось заседание городского штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным оперштаба, в областном центре за прошедшую неделю было выявлено 2837 случаев заболевания коронавирусом, из которых 155 человек в тяжелом состоянии были госпитализированы.

- В настоящее время амбулаторно лечатся 2682 жителя Самары, из которых 1234 пациента имеют среднюю степень тяжести клинических проявлений. Около 48,5% заболевших в Самаре переносят заболевание в легкой форме, а 2,5% от общего числа зараженных болеют бессимптомно, - сообщила на заседании заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Самарской области Елена Меркулова.

Напомним, в Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у рекордного количества человек - 1278 случаев. На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе с начала пандемии - 126 282.