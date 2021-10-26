В Самаре за неделю коронавирусом заболели 17 детей в возрасте до одного года

Высокая заболеваемость наблюдается во всех возрастных группах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В администрации Самары прошло заседание городского штаба по коронавирусу, где подвели итоги за минувшую неделю. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Самарской области Елена Меркулова предоставила отчет по количеству заболевших в областном центре.

- На прошлой неделе 17 детям в возрасте до 1 года был поставлен диагноз COVID-19, - сообщила Елена Меркулова.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю большинство заражений было зарегистрировано в возрастной группе 30-49 лет – 1039 случаев. Всего за прошедшую неделю в Самаре выявлено 2837 заболевших новой коронавирусной инфекцией, что на 627 случаев больше, чем неделю до этого.

Городские власти напоминают о важности вакцинации от коронавируса. По данным городского штаба, на 26 октября 2021 года полный курс вакцинации от коронавируса прошли 499 510 жителей Самары. 32 569 человек на сегодняшний день находятся в стадии вакцинации и 49 764 человека переболели ковидом. Всего в Самаре потенциальную защиту от коронавируса имеют 50,3% населения.