В Самарской области при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

12 пожарных почти 2 часа боролись с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 26 октября 2021 года в селе Большая Черниговка Самарской области сгорел частный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин.

Сообщение о пожаре поступило в 1:47. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на улице Советской горит частный дом на площади 40 кв. м.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному уровню сложности «1 БИС», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Локализовать пожар удалось в течение часа, а к половине четвертого утра огонь был ликвидирован полностью.

В результате пожара погибли двое мужчин 55 и 67 лет. В настоящее время устанавливается причина возгорания, проводится проверка.