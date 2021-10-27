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Общество27 октября 2021 9:37

Крытый футбольный манеж у «Солидарность Арены» в Самаре достроят в 2022 году

Подрядчик обещает завершить все работы в запланированный срок
Анастасия ФИЛАТОВА
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В спортобъекте предусмотрят трибуны на 500 мест / Фото: министерство строительства Самарской области

В спортобъекте предусмотрят трибуны на 500 мест / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре продолжается строительство нового крытого футбольного манежа. Его возводят возле стадиона «Солидарность Арена». Работы идут по графику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В манеже оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием. Его размеры составят 105 на 68 метров. Также в спортобъекте предусмотрят 500 зрительских мест. Кроме того, там обустроят раздевалки, душевые, тренерские и массажные комнаты, комментаторские, а еще разместят тренажерный и конференц-зал. К концу года техническая готовность здания должна составить 40%.

Подрядчик намерен завершить строительство спортобъекта в намеченный срок. Манеж планируют передать эксплуатирующей организации в 2022 году.