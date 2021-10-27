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Общество27 октября 2021 12:18

В Самаре завершается строительство второго корпуса школы на 5-й просеке

Объект планируют сдать до конца 2021 года
Алена ПРОВКИНА
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Над завершающей стадией строительства работают более 200 человек

Над завершающей стадией строительства работают более 200 человек

Во вторник, 26 октября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на стройплощадке второго корпуса школы на 5-й просеке. Его возводят по нацпроекту «Образование».

Корпус № 2 рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Это будет самостоятельный объект с необходимыми залами и мастерскими. Сейчас в здании идут отделочные работы. Также туда начали завозить необходимое оборудование.

- Этот объект крайне важен для города. Контролировать строительство будем тщательно, посещать объект еженедельно. Прошу задействовать все резервы, чтобы завершить строительство школы в намеченный срок, — обратился к представителям подрядной организации Виктор Кудряшов.

В ходе встречи с подрядчиками обсудили ускорение работы и привлечение дополнительных ресурсов. Власти планируют открыть второй корпус в назначенный срок – до конца 2021 года.

Напомним, первый корпус школы открыли в декабре 2020-го. Он рассчитан на обучение 600 детей в смену. Учебное заведение оборудовано всем необходимым: там есть четыре библиотеки, спортивный, тренажерный и актовый залы; столовая. Около школы обустроили три футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки; детские площадки и площадки для занятия на свежем воздухе с мягким покрытием.