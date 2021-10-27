В Самаре завершается строительство второго корпуса школы на 5-й просеке

Над завершающей стадией строительства работают более 200 человек

Во вторник, 26 октября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на стройплощадке второго корпуса школы на 5-й просеке. Его возводят по нацпроекту «Образование».

Корпус № 2 рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Это будет самостоятельный объект с необходимыми залами и мастерскими. Сейчас в здании идут отделочные работы. Также туда начали завозить необходимое оборудование.

- Этот объект крайне важен для города. Контролировать строительство будем тщательно, посещать объект еженедельно. Прошу задействовать все резервы, чтобы завершить строительство школы в намеченный срок, — обратился к представителям подрядной организации Виктор Кудряшов.

В ходе встречи с подрядчиками обсудили ускорение работы и привлечение дополнительных ресурсов. Власти планируют открыть второй корпус в назначенный срок – до конца 2021 года.

Напомним, первый корпус школы открыли в декабре 2020-го. Он рассчитан на обучение 600 детей в смену. Учебное заведение оборудовано всем необходимым: там есть четыре библиотеки, спортивный, тренажерный и актовый залы; столовая. Около школы обустроили три футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки; детские площадки и площадки для занятия на свежем воздухе с мягким покрытием.