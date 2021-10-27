Земли Тольяттинской птицефабрики продали за 20 миллионов рублей

Конкурсный управляющий распродает имущество обанкротившегося предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области состоялись торги по продаже земельного участка Тольяттинской птицефабрики, которую признали банкротом в августе 2018 года. Лучшую цену в 20 миллионов рублей предложила компания «Чистое поле».

- Кроме ООО «Чистое поле» в торгах участвовали: ООО «Аграрий-Самара», ООО «Компания «БИО-ТОН» и Алексей Яськин, - сообщается на сайте ЕФРСБ.

Земли оценивали в 9,5; 19,5 и 16,76 млн рублей. Но «Чистое поле» предложило гораздо больше. Теперь компания должна заключить договор купли-продажи в течение 5 дней с получения предложения.

На торги выставляли также другие земли и недвижимость птицефабрики. Однако аукцион не состоялся – ни одну компанию к участию не допустили.