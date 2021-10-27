Раскрасили стену: в Тольятти детские рисунки станут новым арт-объектом

Алексей Зуев планирует создать ещё несколько граффити с ребятами из школ и университетов. Фото: ТГУ

В Тольятти рисуют новый мурал. Огромное граффити украсит стену жилого дома на улице Комзина, 2 в Портпоселке. В его основе – коллаж из детских рисунков, сообщает пресс-служба ТГУ.

Автор мурала – директор центра мозаики Тольяттинского государственного университета Алексей Зуев. Он составил коллаж из рисунков учеников тольяттинской школы «СОТА», где преподает изобразительное искусство. Ребята нарисовали своих родных, себя, друзей и одноклассников. Теперь все портреты будут красоваться на стене дома рядом с их учебным заведением.

– Мне нравится стрит-арт, всегда мечтал попробовать себя в этом жанре и создать в Тольятти граффити. Первый мой опыт – это роспись стен гаража центра машиностроения, где студенческая команда Togliatti Racing Team работает над гоночными болидами. Также расписывал стены аудиторий института права и коворкинг-центра института финансов, экономики и управления, – говорит художник.

Отметим, Алексей Зуев – один из участников международного проекта Samara Ground. В 2021 году арт-фестиваль впервые проходит в Тольятти. Благодаря ему на огромные муралы появились уже на шести фасадах городских зданий.