Остановки речного транспорта начнут закрывать в Самаре с 29 октября 2021 года

Суда до Ширяева будут ходить до 8 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается осенняя навигация по Волге. С пятницы, 29 октября 2021 года, начнут закрываться остановочные пункты. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, первыми свою работу прекратят пристани Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры. С 1 ноября теплоходы перестанут останавливаться в Винновке, Шелехмети и на Нижнем пляже, а с 8 ноября – закроют остановочные пункты в Ширяеве и на поляне имени Фрунзе.

Отметим, что с 29 октября по 8 ноября суда между Самарой и Ширяево будут ходить по новому графику. Количество рейсов сократят до одного в день. Отправление из Самары – в 8:30, в обратном направлении – в 16:00.

Жителей региона просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.