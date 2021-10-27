Землю под новое кладбище продаст мэрии Самары фирма бизнесмена Ушамирского

Новые места захоронений появятся рядом с кладбищем "Рубежное" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары нашли землю под новое кладбище. Участок под места захоронения предоставит компания «Гарант-21». Фирма опосредованно связана с бизнесменом, экс-министром транспорта и автодорог региона и бывшим депутатом губдумы Алексеем Ушамирским.

Согласно данным на сайте госзакупок, «Гарант-21» - единственная организация, которая подала заявку на участие в электронном аукционе. С ней и заключили контракт на 7,5 млн рублей. В нем указано, что фирма обязуется передать в муниципальную собственность участок площадью 4,5 га. Он находится в границах сельского поселения Черноречье, рядом с кладбищем «Рубежное».

Отметим, что директором компании «Гарант-21» является Антон Ананьев. Он также руководит ООО «Средневолжская логистическая компания» и ООО «Гостиничный комплекс «Три вяза». Их учредитель – Алексей Ушамирский.