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Происшествия27 октября 2021 16:26

В Самаре экспедитор в свой день рождения развращал 5-летнюю дочь сожительницы

Все произошло на съемной квартире в Октябрьском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Парень уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей

Парень уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Оренбургской области. Его подозревают в растлении 5-летней дочери своей сожительницы. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Все случилось 21 октября около 2:00 на съемной квартире, расположенной на улице 4-й Проезд в Октябрьском районе. По предварительным данным, он совершил в отношении малышки действия сексуального характера – трогал половые органы. Парень пошел на преступление прямо в день своего рождения.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили 22 октября по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что ранее он уже был судим за мошенничество. В последнее время работал экспедитором в одной из фирм.