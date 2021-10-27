В Самаре уволили двоих чиновников департамента управления имуществом

В Самаре чиновников уволили в связи с утратой доверия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по требованию прокуратуры уволили двоих чиновников департамента управления имуществом, сообщают в надзорном ведомстве.

Речь идет о заместителе руководителя департамента Викторе Федоренчике и руководителе управления по жилищным вопросам Александре Гаранине. Они уволены в связи с утратой доверия.

Прокурором также оспорено незаконное постановление, по которому муниципальное жилье предоставлялось в служебный наем. Также расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений при предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам.