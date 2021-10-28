Власти в Самаре объяснили, почему за отсутствие QR-кода имеют право оштрафовать

QR-коды теперь везде

Жителям Самарской области объяснили, по какой причине их могут оштрафовать за отсутствие QR-кода о вакцинации при нахождении на тех территориях, где его предъявление обязательно. Многие сомневались: в законе нет формулировки конкретно про QR-код - так что же, нарушать правила можно безнаказанно?

- В КОАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона. В Самарской области он введен приказом губернатора. Выпущено постановление, в котором говорится о мерах эпидемиологической безопасности. Если эти требования не выполняются - это нарушение именно правил поведения при введении режима повышенной готовности. За это и назначается штраф, - объяснили в правительстве Самарской области.

Как отметили эксперты, конкретно в случае, если охранник в ТЦ не попросит QR-код, а человек предъявит ненастоящий документ, ответственность могут понести все. Административный штраф налагается на сам ТЦ, и уже его руководство решает, какие меры наказания будут применены к сотруднику. Самому же человеку может грозить штраф за несоблюдение правил поведения в режиме повышенной готовности или же за подделку документов.