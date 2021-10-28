В Самаре на больничный попали более 250 водителей и кондукторов общественного транспорта

В транспорте ситуация не самая лучшая. Даже в метро поезда стали ходить немного реже

В Самаре более 250 водителей и кондукторов общественного транспорта попали на больничный. Более 150 из них - работники ТТУ. Такие цифры привели в департаменте транспорта Самары. Чиновники уточнили, что именно из-за этого сейчас возникают сложности с транспортом, увеличиваются интервалы ожидания, а в автобусах были вынуждены перейти на бескондукторную систему оплаты - теперь билеты нужно покупать у водителей.

- Общественный транспорт в нерабочие дни работает в обычном режиме, у перевозчиков на льготных маршрутах наблюдается дефицит персонала. Сейчас прилагаются все усилия для максимального выпуска транспорта на маршруты,- отметили в департаменте транспорта.

Судя по количеству жалоб на увеличившиеся интервалы движения транспорта - проблема действительно масштабная. Но сотрудники предприятий общественного транспорта болеют также, как и все остальные. Впрочем, в департаменте транспорта заверили, что не допустят глобального ухудшения ситуации и все находится под контролем.