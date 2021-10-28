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Общество28 октября 2021 6:27

В Самарской области похолодает до минусовых значений в конце октября 2021 года

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре 28-30 октября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области похолодает к концу октября

В Самарской области похолодает к концу октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни 28-30 октября 2021 года. По прогнозу, конец октября 2021 года в регионе будет морозным.

В четверг, 28 октября, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +6…+8 градусов, а ночью -1…+4.

29 октября 2021 года в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха не поднимется выше +7 градусов, а ночью похолодает до -6.

В субботу по северу Самарской области пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4…+9 градусов.