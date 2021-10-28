В Самаре продают гостиницу «Националь» на улице Ленинградской за 312 миллионов рублей

Сейчас гостиница не функционирует
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре продают здание гостиницы «Националь», которая входит в состав гостиничного комплекса «Азимут». Объявление о продаже недвижимости появилось на популярном сайте «Авито».
Гостиница площадью 8,3 тысячи кв. м. расположена на улице Ленинградской, 37. Дореволюционное здание было признано памятником архитектуры, в нем пять этажей и цокольный этаж. До настоящего времени оно было использовано под гостиницу: на этажах кабинетная система, все помещения светлые, с окнами, санузел в каждом номере.
Кроме того, на охраняемой территории гостиницы есть своя парковка на 15-20 автомобилей.
Как сообщает продавец, в настоящее время гостиница не функционирует, работает только первый этаж, который занимают стабильные арендаторы. В здании есть все коммуникации, а также системы пожарно-охранной сигнализации, кондиционирования и видеонаблюдения. Кроме того, есть проект реконструкции дореволюционного строения.
Стоимость памятника архитектуры продавец оценил в 312 миллионов рублей.