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Общество28 октября 2021 7:11

В Самаре продают гостиницу «Националь» на улице Ленинградской за 312 миллионов рублей

Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас гостиница не функционирует

Сейчас гостиница не функционирует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продают здание гостиницы «Националь», которая входит в состав гостиничного комплекса «Азимут». Объявление о продаже недвижимости появилось на популярном сайте «Авито».

Гостиница площадью 8,3 тысячи кв. м. расположена на улице Ленинградской, 37. Дореволюционное здание было признано памятником архитектуры, в нем пять этажей и цокольный этаж. До настоящего времени оно было использовано под гостиницу: на этажах кабинетная система, все помещения светлые, с окнами, санузел в каждом номере.

Кроме того, на охраняемой территории гостиницы есть своя парковка на 15-20 автомобилей.

Как сообщает продавец, в настоящее время гостиница не функционирует, работает только первый этаж, который занимают стабильные арендаторы. В здании есть все коммуникации, а также системы пожарно-охранной сигнализации, кондиционирования и видеонаблюдения. Кроме того, есть проект реконструкции дореволюционного строения.

Стоимость памятника архитектуры продавец оценил в 312 миллионов рублей.