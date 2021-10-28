Средняя сумма взятки в Самарской области в 2021 году – 147 тысяч 580 рублей

Полицейские продолжают бороться с коррупцией в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области подвели итоги работы по противодействию коррупции с начала 2021 года. За прошедшие 9 месяцев было выявлено 511 преступлений коррупционной направленности, из которых 481 – тяжкие и особо тяжкие преступления.

- Акцент в работе был сделан на борьбу со взяточничеством, в том числе должностными лицами. За текущий период было выявлено 130 преступлений по фактам взяточничества. Средняя сумма взятки в Самарской области составила 147 тысяч 580 рублей, - сообщили полицейские.

По итогам отчетного периода 2021 года полицейские выявили 200 преступлений коррупционной направленности в крупном и особо крупном размерах, в том числе 33 факта получения взяток.