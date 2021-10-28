Стала известна схема движения по новому участку ул. Офицерской в Тольятти

Новую дорогу готовят к сдаче в эксплуатацию / Фото: дума Тольятти

В Тольятти скоро откроют новую дорогу. Речь идет об участке улицы Офицерской протяженностью около 1 км. Он соединит улицы Полякова, Ворошилова и 70 лет Октября с Южным и Обводным шоссе. В ГИБДД рассказали, как там будет организовано движение. Схему представили в городской думе.

Так, напрямую выезжать с Офицерской на Обводное шоссе смогут жители 18-го, 19-го и других крупных кварталов Автозаводского района. Кроме того, с Обводного шоссе они смогут попасть на улицу Автостроителей. Для этого нужно будет пересечь Южное шоссе, проехать 100 метров, развернуться и поехать направо по соответствующему съезду.

Как и прежде, автомобилисты смогут повернуть с Южного шоссе направо на улицу Автостроителей. Также будет доступен правоповоротный съезд на Офицерскую. При движении в сторону ВАЗа водители смогут повернуть с Южного шоссе налево на улицу Офицерскую.