Самарец дал полицейскому взятку в шоколадке и получил «билет» в колонию

Жителю Самары придется провести за решеткой ближайшие 3,5 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли сразу по трем уголовным статьям: хранение наркотических веществ и боеприпасов, а также дача взятки полицейскому. Мужчина получил реальный срок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в феврале 2021 года в квартире самарца, который уже не раз был судим и находился на испытательном сроке, нашли марихуану и 9 патронов калибра 7,62 мм.

Мужчина не хотел, чтобы его вновь привлекли к уголовной ответственности, поэтому решил соблазнить полицейского взяткой. Он передал стражу порядка упаковку от шоколадки, а в ней - 150 тысяч рублей. Однако от этого презента правоохранитель отказался.

Недавно самарец предстал перед судом. Он признал свою вину в преступлениях. Мужчине назначили 3,5 года колонии общего режима. Что касается взятки, то ее конфисковали в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.