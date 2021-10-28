Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 10:31

Минкульт Самарской области рассказал о работе библиотек в период локдауна

Сдать прочитанные книги и взять новые будет нельзя
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работа библиотек будет возобновлена после снятия ограничений

Работа библиотек будет возобновлена после снятия ограничений

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен специальный режим нерабочих дней. Многие организации временно приостановили свою деятельность на период локдауна, в том числе и библиотека Самарской области. В министерстве культуры региона сообщили о режиме работы библиотек.

- Библиотеки не закрылись, а временно приостановили работу по приему прочитанных и выдаче новых книг. Работа будет продолжена после снятия ограничений, - сообщили в Минкульте.

Также чиновники сообщили, что на следующей неделе в Самаре состоится «Ночь искусств», которую можно посетить в режиме онлайн. Сейчас сотрудники библиотек готовят интересные беседы и лекции, которые также можно посмотреть в прямом эфире в социальных сетях.