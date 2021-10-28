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Общество28 октября 2021 10:58

Власти рассказали о режиме работы ТЦ в Самарской области после 7 ноября 2021 года

На время локдауна там закрыли часть магазинов и пускают только по QR-коду
Анастасия ФИЛАТОВА
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ТЦ могут вернуться к полноценной работе только при снижении заболеваемости

ТЦ могут вернуться к полноценной работе только при снижении заболеваемости

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самарской области рассказали о работе торговых центров после 7 ноября 2021 года. На время локдауна, который в регионе ввели с 25 октября, туда пускают только тех, у кого есть QR-код. Да и работают там лишь те магазины, ассортимент которых включает около 30% товаров первой необходимости.

- Скажите, будут ли пускать в ТЦ людей, не имеющих QR-код, после 7 ноября? Сделать прививку не могу из-за медотвода, а детям нужно покупать зимние вещи, - обратилась жительница региона к властям в соцсетях.

В мобильной приемной губернатора сообщили, что решение о режиме работы ТЦ после 7 ноября будет принято исходя из эпидемиологической обстановки в Самарской области. Ограничения могут снять, только если снизится заболеваемость коронавирусом.