Ремонт улицы Ленинградской в Самаре завершен на 65%

На одной из старейших улиц Самары меняют асфальт

В Самаре ремонт улицы Ленинградской перешагнул экватор. Участок от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева готов на 65%, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас подрядчик укладывает асфальт на проезжую часть (эти работы планируется завершить к концу недели) и плиточное покрытие на пешеходных зонах. Также он приступил к замене системы освещения и бортовых камней, установке пандусов и строительству дополнительного тротуара для маломобильных граждан.

- Участок от Максима Горького до Куйбышева мы планируем закончить уже к вечеру. Разбивку по полосам мы сделали специально – чтобы не закрывать улицу полностью и минимизировать неудобства для местных жителей, - подчеркнул прораб организации «НПФ «XXI ВЕК» Ринат Шарапов.

Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» присутствуют на всех этапах ремонтных работ и контролируют процесс. После окончания работ на дорогу выйдет передвижная лаборатория, чтобы взять пробы покрытия и провести физико-механические испытания.