В Самаре отремонтировали большими «картами» участок Волжского проспекта

Ход ремонта находится на контроле властей и общественников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре преобразили еще одну улицу в исторической части города. В порядок привели участок Волжского проспекта от бассейна ЦСКА до улицы Вилоновской, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Подрядная организация отремонтировал 10 тысяч квадратных метров дороги по Волжскому проспекту. Здесь дорожная бригада работала большими «картами», - рассказали в мэрии.

Работы на Волжском проспекте выполнены на 80%. Отметим, что с подрядчиком заключен двухгодичный муниципальный контракт. В 2022-м он продолжит обновлять Волжский проспект. Дорожники возьмут в работу участок от бассейна ЦСКА да улицы Лесной.