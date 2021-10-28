Самарские двигатели обеспечили успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем

Двигатели "ОДК-Кузнецов" отработали штатно

На космодроме Байконур состоялся старт самарской ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-18». Пуск прошел в четверг, 28 октября 2021 года, в 3:00 по московскому времени. Его обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные специалистами «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

- Двигатели, установленные на первой и второй ступенях ракеты-носителя, отработали штатно. Пуск прошел успешно, - сообщили представители предприятия.

Вскоре ракета вывела грузовой корабль на орбиту. Отметим, что на борту «Прогресса МС-18» находятся около 2,5 тонн различных грузов. Среди них: топливо, вода, сжатые газы, научное оборудование, а также продукты питания, предметы одежды, лекарства и средства личной гигиены для экипажа МКС.