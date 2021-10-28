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Общество28 октября 2021 14:57

В Самаре компания сорвала поставку медоборудования в кардиодиспансер

Недобросовестного поставщика включили в черный список
Алена ПРОВКИНА
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ООО "Партер" занесено в реестр недобросовестных поставщиков

ООО "Партер" занесено в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональное УФАС поступила жалоба на ООО «Партнер» от Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Поляковой. Фирма, поставляющая оборудование, нарушила контракт.

- В апреле 2021 года проходили торги на поставку медицинского оборудования и запасных частей для кардиодиспансера. Победителем стала фирма ООО «Партнер». Они подписали контракт, - сообщает УФАС.

ООО «Партер» должно было каждый месяц направлять исполнителям заявки, а те, в свою очередь, предоставлять необходимую технику и запчасти. Но фирма не выполнила свою часть уговора. В итоге кардиодиспансер был вынужден расторгнуть договор. В конце октября компанию включили в черный список - реестр недобросовестных поставщиков.