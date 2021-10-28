В Самаре с 1 ноября 2021 года изменят расписание электричек

Следует заранее готовиться к поездке, учитывая изменение графика Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в расписание движения электричек с 1 ноября 2021 года. По-новому начнут ходить 8 поездов направлением Самара - Безенчук - Сызрань.

Поезд №6569 Мирная – Самара – Сызрань-1 будет ездить по следующему расписанию: отправление в 17:09 – остановка 17:34-17:35 – прибытие 20:02.

Поезд № 7143 Самара – Сызрань-1:отправление в 18:30 – прибытие 20:09 по субботам.

Поезд № 7145 Самара – Сызрань-1 проследует по расписанию:

отправление в 16:13 –прибытие 17:48 по воскресеньям.

Поезд № 6322/6321 Самара – Курумоч будет ежедневно отправляться в 12:47, а прибывать на конечную станцию в 14:15.

График движение поезда № 6306/6305/6325 Самара – Курумоч – Жигулевское Море по выходным: отправление в 08:46 – остановка 10:15-10:25 – прибытие 11:16.

Расписание поезда № 6326-6308/6307 Жигулевское Море – Курумоч – Самара в те же дни: отправление в 14:24 – остановка 15:15-15:28 – прибытие 16:56.

Утренний поезд № 6302/6301 Пятилетка – Жигулевское Море – Отвага с 1 ноября будет ходить только до Жигулевского Моря.

А у вечернего поезда № 6312/6311 Отвага – Жигулевское Море – Самара изменят пункт отправления: это будет не Отвага, а Жигулевское Море.