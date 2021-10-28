В Самаре за 1,5 млн рублей снесут незаконный магазин на ул. Физкультурной

Магазин признали самовольной постройкой Фото: Google Карты

В Самаре ищут подрядчика для сноса магазина «Мир плитки», который находится на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Постройка признана самовольной. Заказчиком работ выступает департамент градостроительства Самары. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен демонтировать, кровлю, перекрытия и стены здания, а также его подземную часть. После этого ему нужно будет вывезти весь мусор и засыпать фундамент. На выполнение работ дается 16 рабочих дней.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 1,49 млн рублей. Срок его действия - до 20 декабря 2021 года. Итоги электронного аукциона подведут 11 ноября.