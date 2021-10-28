В Самаре хотят застроить высотками почти 1 га земли в Ленинском районе

Новые дома могут появиться в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской и Ленинской Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 28 октября, в Самаре стартовали публичные слушания по застройке территорий в Ленинском и Железнодорожном районах. Площадки могут отдать под возведение новых многоквартирных домов.

Так, в мэрию поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка площадью почти 1 га - 8 765,8 кв. м. Он расположен в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской и Ленинской.

Еще один застройщик просит дать добро на отклонение от предельных параметров строительства. Он намерен возвести высотки с 0,5 парковочных мест на квартиру. Речь идет об участке площадью 3 460 кв. м на улице Партизанской.

Экспозиция проектов будет представлена в здании департамента градостроительства Самары. У горожан есть чуть более двух недель, чтобы высказать свое мнение или предложения. Собрание участников публичных слушаний пройдет в середине ноября 2021 года.