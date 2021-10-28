Мужчину из Кировской области подозревают в убийстве рабочего под Самарой

Тело рабочего нашли в вагончике. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве рабочего. Об этом сообщили в следственному правлении СК РФ региона.

По версии следствия, 60-летний мужчина из Кировской области работал на производстве в деревне Карабикулово Шенталинского района. Вместе с другим рабочим они выпивали, а потом, будучи в пьяном виде, подрались.

Предполагается, что подозреваемый несколько раз ударил ножом в грудь своего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался, его тело обнаружили в вагончике для проживания рабочих.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают подробности произошедшего.