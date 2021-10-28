Новую цену за проезд в общественном транпорте Самары могут назвать уже в начале ноября

Жителей Самары ждут неприятные сюрпризы в транспорте

Новую цену на билет в общественном транспорте Самары могут назвать уже в начале ноября 2021 года. Об этом в студии радио "Комсомольская правда" сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Он отметил, что сегодня экономически обоснованная стоимость проезда - 33 рубля. При этом из-за пандемии и падения пассажиропотока доходы перевозчиков тоже снизились.

-Последний раз стоимость проезда мы пересматривали в 2019 году. С тех пор все цены значительно выросли, на электричество, ЖКХ, даже на продукты. Конечно, мы понимаем, что повышение стоимости проезда – это всегда больной вопрос. Но сейчас это необходимо. Сейчас мы совещаемся с финансовым отделом, просчитываем экономику и в начале ноября сможем вынести наши предложения на общественные обсуждения, - рассказал Юрий Тапилин.

Он отметил, что сегодня перевозчики не получают убытков, обслуживая примерно 15% пассажиров, которые ездят за наличку. Остальные - льготные категории, убыточны и субсидируются. Конечно же, цены повысят не для всех одинаково, останутся более низкие цены на билет для пенсионеров, школьников, студентов. Все решения вынесут на общественное обсуждение.