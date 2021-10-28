Дополнительные пункты для регистрации на Госуслугах открыли в Самаре

Самарцам помогут зарегистрироваться на Госуслугах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные пункты для регистрации на портале Госулуги открылись в Самаре. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики региона.

В этих пунктах будут помогать жителям города зарегистрироваться на портале, а также при необходимости распечатать QR-код. Сейчас такой код выдается после прохождения вакцинации от коронавируса, он необходим для прохода в большинство общественных мест.

Новые пункты появились:

- в Куйбышевском районе по адресам – Пугачевский тракт, 57, кабинет 11; Рижская, 9, каб. 206, 209;

- в Промышленном районе – Кирова, 242, каб. 9, Вольская, 113а, каб. 209;

- в Советском районе – Средне-Садовая, 42, каб. 7, 10, Победы 91, каб. 7, Физкультурная, 31;

- в Красноглинском районе – поселок Мехзавод, квартал 2, дом 16, каб. 1, 8, ул. Сергея Лазо, 33, каб. 16;

- в Железнодорожном районе – Революционная, 145а, каб. 1, 4, Мечникова, 50, каб. 6;

- в Самарском и Ленинском районе единый пункт на Спортивной, 25в, каб. 1, 15;

- в Кировском районе – Ташкентская, 113, в компьютерном классе, Металлургов, 11, каб. 7;

- в Октябрьском районе – Скляренко, 1, каб. 19; Первомайская, 26, каб. 15.

Пункты работают с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:42 до 13:30.