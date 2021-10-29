В Самаре продлят автобусный маршрут №1

Меняются маршруты некоторых автобусов

В Самаре изменяются три маршрута общественного транспорта. Это коснется автобусов №1, №45 и №207. Так, автобус №1 будет теперь следовать до ул. Батайская. Протяженность увеличится с 32.2 км до 34,5 км.

Увеличится на километр и маршрут №45 - с23, 062 до 24,1 км. На самом деле здесь остановки просто меняются в порядке - именно в теории. Например поменяются местами остановки Молодежная и Пиволжский микрорайон. Все это просто приволит маршруты к единому значению.

На маршрутке №207 будет представлено максимально 25 автобусов среднего класса и 5 автобусов большого класса. В новой редакции будут изложены названия остановочных пунктов в кольцевом направлении от завода "Экран" до завода "Экран". С 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года километраж маршрута составит 19,8 километра.