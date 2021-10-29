В Самаре работница центра образования отдала мошеннику более 2,2 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой телефонного мошенника. Она перевела преступнику более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 52-летней женщине - работнице одного из центров образования - позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он заявил, что на ее имя оформили заявку на кредит, и посоветовал, как сохранить деньги. Незнакомец предложил взять заем и перевести все средства на указанные им счета. Самарчанка так и сделала.

Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банка и предлагают «защитить» деньги, переведя их на «безопасный» счет.