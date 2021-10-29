В Самаре построят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка

Проект строительства дороги-дублера разработают за 5 млн рублей Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят еще один дублер Московского шоссе. Его протянут от улицы Ташкентской до Северного переулка. Региональный Минтранс уже приступил к поиску подрядчика, который разработает соответствующий проект. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Планируется, что протяженность новой дороги составит около 3,3 км. На ней обустроят две полосы движения и тротуары шириной 2 м. Вдоль дублера смонтируют линию освещения. А пешеходные дорожки сделают доступными для маломобильных граждан, в частности там уложат тактильную плитку. Прилегающую к трассе территорию благоустроят - высадят газон.

Итоги электронного аукциона подведут в начале декабря 2021 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 5 млн рублей. Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию до 3 августа 2022 года.