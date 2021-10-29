В Самарской области бойцы спецназа взяли штурмом квартиру любителя «соли»

Бойцы "Грома" забрались в квартиру на третьем этаже через балкон Фото: принтскрин видео.

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Для этого им пришлось штурмом взять его квартиру в Суходоле. Бойцы спецподразделения «Гром» забрались в жилище через балкон - поднялись до третьего этажа по приставной лестнице.

По данным правоохранителей, подозреваемый - 32-летний мужчина, который ранее уже был судим. При обыске полицейские нашли у него около 2 граммов наркотиков - так называемой «соли». Запрещенные вещества он прятал в коробке из-под телефона.

- Житель Суходола приобрел наркотики через интернет для личного употребления и для дальнейшей реализации. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Суд уже избрал мужчине меру пресечения - на время следствия он будет находиться под стражей. Сейчас полицейские проверяют его причастность к аналогичными преступлениям, а также выясняют, как наркотики завезли в Самарскую область.