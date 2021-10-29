Спор между «Ашаном» и владельцем ТЦ «Космопорт» в Самаре может дойти до Верховного суда

"Ашан" хочет обжаловать решение арбитража Московской области Фото: Google Карты

В Самаре продолжается спор между владельцем торгового центра «Космопорт» и его крупным арендатором - гипермаркетом «Ашан». Речь идет о выплате внушительного долга и неустойки за просрочку платежей по аренде. Дело грозит дойти до Верховного суда РФ.

Ранее компания «Виктор и Ко Мега Парк» обратилась в арбитраж Московской области с иском против «Ашана». Она потребовала взыскать с торговой сети долг по арендной плате за 1 квартал 2021 года - 735,6 тысяч долларов США, а также неустойку - еще 25 тысяч долларов. Суд удовлетворил требования владельца ТЦ частично: сумму долга взыскали полностью, а размер неустойки сократили до 5,8 тыс. долларов.

«Ашан» обжаловал это решение. Арбитраж вновь рассмотрел дело, но оставил постановления предыдущих инстанций без изменений, а кассационную жалобу - без удовлетворения. В тот же день - 15 октября 2021 года - ритейлер направил жалобу уже в Верховный суд РФ. Пока представители инстанции не приняли решение, будут ее рассматривать или нет.