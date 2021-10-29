Коронавирус 29 октября 2021 года подтвердился у 1389 человек в Самарской области

Общее число случаев заражения в Самарской области превысило 130 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 29 октября 2021 года, COVID-19 выявили еще у 1389 человек. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 130 325, сообщает оперативный штаб.

За сутки лечение закончили еще 778 жителей региона. За все время - 100 325. Выросло и количество летальных случаев. Болезнь не смогли побороть 34 пациента. Всего в губернии скончались 4 567 человек, у которых врачи диагностировали коронавирус.

Что касается данных по стране, то суточный прирост инфицированных 29 октября 2021 года составил 39 849. Выписались по выздоровлению 30 462 человека. Умерли 1 163 пациента с COVID-19.