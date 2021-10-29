Нарушения требований локдауна выявили в двух ТЦ Самары 28 октября 2021 года

В один ТЦ посетителей пускали без проверки QR-кодов / Фото: администрация Самары

В четверг, 28 октября 2021 года, в Самаре проверили, как торговые центры соблюдают антиковидные меры. Рейды прошли в двух ТЦ на улице Вилоновской. Как оказалось, не все предприниматели и посетители придерживаются правил.

По словам главы департамента экономразвития, инвестиций и торговли Владислава Зотова, в один ТЦ посетителей пускали без проверки QR-кодов, а в соседнем продолжали работать магазины с непродовольственными товарами, что запрещено в период локдауна. На всех нарушителей составили протоколы. Кроме того, проверяющие заметили посетителя без маски.

Напомним, за нарушение ограничительных мер физическое лицо могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, а юрлицо - от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении предприятия могут заплатить уже от 500 тысяч до 1 млн рублей. Предусмотрено и другое наказание для них - приостановка работы на срок до 90 суток.

Напомним, в Самаре запустили горячую линию для жалоб на нарушителей локдауна. Звонки принимают по номеру 8 (846) 998-67-07 в будние дни с 9:00 до 18:00.