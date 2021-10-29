В Самаре продумают механизм предоставления двух выходных за вакцинацию от COVID-19

За прививку будут давать выходные

В Самаре намерены давать два выходных дня тем, кто сделает вакцину от коронавируса. Этот вопрос поручил проработать с работодателями губернатор Дмитрий Азаров. Это должны быть оплачиваемые выходные дни. С такой инициативой вышел президент Владимир Путин. В регионе решили поддержать идею главы государства.

В ближайшее время представители правительства проведут встречу с крупнейшими работодателями региона, чтобы проработать механизм предоставления таких выходных. Выходные будут предоставляться на день прививки и на день после.

- Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов. Максимально использовали нерабочие дни для самоизоляции и вакцинации. Прививка – это доступная для каждого человека возможность защитить жизни издоровье свое, родных и близких людей, - отметил Дмитрий Азаров.

Также в регионе решили ввести обязательную самоизоляцию для неработающих и невакцинированных людей старше 60 лет. Работающих специалистов этого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, работодатели должны перевести на дистанционку на 4 недели. Этот период нужно использовать для вакцинации, если нет медицинских отводов, и формирования иммунитета.