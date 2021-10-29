Два новых инфекционных корпуса построят в Самарской области до конца 2022 года

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы строительства лечебных учреждений

В Самарской области усилят борьбу с инфекционными заболеваниями. Для этого в регионе построят новые объекты здравоохранения. Так, дополнительные корпуса появятся у детской инфекционной больницы в Самаре и городской больницы № 2 в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы в Сызрани вышли на завершающую стадию - строители занимаются отделкой помещений, монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Объект планируют сдать в декабре 2021 года. Отметим, что новый инфекционный корпус будет рассчитан на 100 пациентов. В здании предусмотрят реанимационное отделение на 6 коек, рентген-отделение, приемный покой, аптеку, клинико-диагностическую лабораторию, стерилизационное и дезинфекционное отделения.

Строительство нового корпуса детской инфекционной больницы на Шверника, 1 в Самаре тоже идет активными темпами. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Корпус будет рассчитан на 100 коек. В нем оборудуют реанимационное и дезинфекционное отделения, палаты с вентиляционными системами, рентген-блок, лаборатории. Здесь будут лечить от различных инфекций, в том числе и от коронавируса. Руководство больницы уже начало искать кадры для нового корпуса.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы строительства объектов здравоохранения и не допускать срыва сроков.