В Самаре перенесли сроки открытия стелы «Город трудовой доблести»

Рабочие обустроили фундамент стелы и основания под информационные пилоны

В Самаре продолжается подготовка к установке 26-метровой стелы «Город трудовой доблести». Она появится на проспекте Юных Пионеров.

Рабочие уже сделали фундамент и подготовили основания для информационных пилонов. Монумент планировали открыть в день признания Куйбышева запасной столицей - 7 ноября 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации и введенного локдауна мероприятие перенесли на более поздний срок, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин выступил с инициативой установить в стране звания «Город трудовой доблести». Его единогласно поддержала «Единая Россия». Самара стала одним из первых городов, кому присвоили данный статус. За это проголосовали более 714 тысяч жителей. Одними из первых свои подписи поставили секретарь генсовета партии Андрей Турчак, секретарь регионального отделения ЕР, губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.