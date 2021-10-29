В Самарской области отец и сын выловили 80 кг раков, но не признались в преступлении

Раки погибли и отпускать их обратно в Волгу было нельзя. Фото: ГУ МВД по Самарской области

27 октября 2021 года участковые Сызранского района проводили рейдовые мероприятия на территории Куйбышевского водохранилища. Напротив Ольгинского залива напротив села Климовка полицейские задержали двоих мужчин, которые с моторной лодки выставляли раколовки.

- У задержанных – 55-летнего мужчины и его 31-летнего сына были изъяты 1147 раков, лодка с мотором и раколовка «пятиминутка». К сожалению, раки погибли и выпускать их обратно в естественную среду обитания было нецелесообразно, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Трупы членистоногих были переданы на ответственное хранение в организацию, которая имеет холодильное оборудование. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненная биологическим ресурсам Самарской области.

Как сообщили полицейские, задержанные не признали свою вину в правонарушении. Сейчас продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.