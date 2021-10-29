В одном из сел в Безенчуском районе Самарской области ввели карантин по бешенству

В Безенчукском районе ввели карантин по бешенству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте правительства Самарской области опубликовано постановление об установлении карантина по бешенству в селе Александровка, которое входит в состав сельского поселения Екатериновка, Безенчукского района. Очаг заболевания выявили в подсобном хозяйстве одного из жителей села.

Согласно постановлению, подписанному первым заместителем губернатора Виктором Кудряшовым, в радиусе трех километров от очага заражения бешенством запрещается лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Территория была объявлена подкарантинной зоной.

Кроме того, на этой территории запрещена охота, кроме тех случаев, когда необходимо урегулировать численность восприимчивых особей. Также в зоне карантина запрещают проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки, где будет большое скопление животных.

Карантин по бешенству будет снять через 60 дней после убоя последнего зараженного животного и уничтожения его трупа.