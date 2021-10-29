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Общество29 октября 2021 14:54

Сезон дачных перевозок в Самаре завершится 31 октября 2021 года

В эти выходные автобусы последний раз выйдут на маршрут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дачные автобусы прекращают свою работу / Фото: администрация Самары

Дачные автобусы прекращают свою работу / Фото: администрация Самары

В Самаре завершается сезон дачных перевозок. Последние автобусы до садово-дачных товариществ выйдут в рейс 30 и 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, дачные автобусы в 2021 году начали ходить с 1 мая. Всего было организовано 29 маршрутов, которые обслуживали машины средней и большой вместимости. За несколько месяцев они перевезли тысячи пассажиров. Результаты сентября - 86 362. Окончательные итоги сезона-2021 департамент транспорта подведет в начале ноября.

Отметим, что в дачных автобусах, как и в обычных, необходимо соблюдать антиковидные меры - надевать маски. Пассажиров без СИЗов в салон не допускают и билеты им не продают.