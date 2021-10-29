В Самаре готовы вводить QR-коды в общественном транспорте

Пока что пассажиров просто просят надеть маску

В департаменте транспорта Самары рассказали, что готовы вводить QR-коды в общественном транспорте, если такую задачу поставит губернатор региона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что введение кодов в транспорте, на вокзалах и в аэропортах - прерогатива глав регионов, которые таким образом могут бороться с коронавирусом.

- Мы готовы вести такую работу, если будет поручение, проверять подлинность через Госуслуги. Но пока такой задачи поставлено не было. Сейчас безопасность контролируем, соблюдая масочный режим, штрафуя нарушителей. К сожалению я и сам сталкивался с теми, кто является убежденным противником масок, разные слова в наш адрес говорят. Кто-то не знает о постановлении, кто-то полагает, что оно не соответствует его представлениям о том, каким должно быть законодательство, - поделился информацией заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

На данный момент идей о том, чтобы вводить QR-код в транспорте нет. Пока что социальные карты для проезда заблокированы только у пользователей старше 65 лет, которые не сделали прививку. Однако все будет зависеть от того, насколько более тяжелой станет ситуация с коронавирусом или же ее удастся вернуть в нормальное русло.

Также Юрий Тапилин рассказал о том, как борются с кадровым дефицитом в автобусах и трамваях и что будет с ценами на проезд в ближайшем будущем.