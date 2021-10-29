В Самаре на нарушителей самоизоляции накладывают штрафы до 40 тысяч рублей

Рейды проводятся совместно с полицейскими. Фото: Администрация Самары

В Самаре в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усилили мониторинг амбулаторных больных, которые находятся на самоизоляции на время лечения от коронавируса. Пациенты не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования.

- Сейчас ситуация в городе непростая, поэтому чем тщательнее будет производиться контроль за инфицированными горожанами, чем дисциплинированнее и ответственнее самарцы будут подходить к соблюдению ограничительных мер, тем быстрее спадет волна заболеваемости коронавирусом, - отметили в администрации.

Управляющие микрорайонов Самары получают информацию о заболевших из медицинских учреждений и вместе с сотрудниками правоохранительных органов проводят поквартирные обходы с целью проверки, как пациенты соблюдают самоизоляцию на дому. Стоит отметить, что при мониторинге инфицированных исключен личный контакт – взаимодействие ведется только посредством домофона или телефонных звонков.

В случае, если амбулаторный пациент не находится дома во время рейда и не выходит на связь с проверяющими, то проводится повторный мониторинг, проверяется корректность сведений о месте проживания пациента, а также опрашиваются соседи. Если информация о нарушении режима самоизоляции подтверждается, то на нарушителя составляется административный протокол с возможным наложением штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.