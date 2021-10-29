Непривитых самарцев старше 60 лет отправят на самоизоляцию после 7 ноября 2021 года

Пенсионеры смогут выйти из дома только для выгула питомцев, покупки продуктов или выноса мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области после окончания периода локдауна введут новые ограничения. Они коснутся пожилых людей старше 60 лет. Тех, кто еще не привился против COVID-19, отправят на самоизоляцию. Информация об этом прозвучала на очередном заседании оперштаба.

- Учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, решено ввести обязательную самоизоляцию для неработающих и невакцинированных людей в возрасте 60+, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пенсионеры смогут покинуть жилье только для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости; для выгула домашних животных; для выноса мусора и если понадобится экстренная медпомощь.

Новые ограничения введут также для работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Их должны будут перевести на дистанционку. Срок - 4 недели. Власти надеются, что это время они используют, чтобы сделать прививку против коронавируса.

Все нововведения начнут действовать после отмены режима выходных дней, которые ввели в регионе с 25 октября по 7 ноября 2021 года.