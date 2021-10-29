О Самарской области расскажут пассажирам метро

Самару начали рекламировать в московском метро. Во всех новых вагонах на цифровых экранах теперь показывают видеоролики про Самарскую область. Цель простая - привлечь внимание аудитории и рассказать как можно большему количеству туристов о том, как здорово отдыхать в нашем регионе. Всего на линиях московского метро размещены более 6000 мониторов, пассажиропоток здесь составляет более 9 миллионов человек. И все эти люди могут стать потенциальными туристами, которые привезут деньги в наш регион.

- Мы постарались рассказать сразу о нескольких локациях. Это и Самара, которую можно назвать архитектурным музеем под открытым небом, городом трудовой доблести, запасной столицей, и автомобильный Тольятти, и Самарская лука, и купеческая Сызрань, - рассказывают в департаменте туризма региона.

Стоит отметить, что гости из Москвы являются основой турпотока в Самарскую область. Причем в этом году количество туристов только выросло.